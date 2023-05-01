О'Хара уверен, что Почеттино провалится в "Челси"

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара уверен, что у тренера Маурисио Почеттино не сложится в "Челси".

Согласно слухам, именно Почеттино должен стать новым постоянным наставником "Челси" — уже третьим за без малого год, что Тодд Бели владеет клубом со "Стэмфорд Бридж".



О'Хара сокрушается из-за того, что "Тоттенхэм" упустил возможность вернуть Почеттино, и не верит, что "Челси" будет достаточно терпелив с Маурисио.



"Будучи фанатом "Тоттенхэма", я опустошен. Я не знаю, что мы делаем. В "Тоттенхэме" творится бардак, и я говорю это каждую неделю".



"Почему мы до сих пор не назначили тренера, и никто даже не говорит нам, что происходит? Определен ли тренер, который будет назначен после окончания сезона?"



"Никто этого не знает, и мне это ненавистно. Никто не знает, что творят руководство и Даниэль Леви".



"Почеттино идеально нам подходил. Вы утратили поддержку фанатов тем, как вы играете".



"Думаю, у Поча здесь есть незаконченное дело. Думаю, он идеально подходил "Тоттенхэму". Мы не поддержали его после финала Лиги Чемпионов, мы не инвестировали в состав, и все пошло по наклонной".



"Мы совершили ошибку и должны были вернуть тебя, поддержав деньгами и позволив начать проект заново".



"Я не верю, что они не сделали этого. Только если они уже не договорились с Юлианом Нагельсманном или Луисом Энрике".



"Это нормально, если они искали что-нибудь другое. Но это невероятно, что они позволили "Челси" заполучить Почеттино".



"Я не думаю, что у Почеттино получится в "Челси", потому что он создан для "Тоттенхэма". Он проект-менеджер, и именно поэтому они пригласили Грэма Поттера для своего проекта".



"Они очень быстро поняли, что Грэм Поттер не годится для их проекта и недостаточно хорош для уровня, которому хочет соответствовать ""Челси".



"Почеттино — это проект-менеджер, который может работать вместе с владельцем над созданием и развитием команды".



"Я не думаю, что это сработает, потому что "Челси" по-прежнему заточен побеждать любой ценой. Если ты не побеждаешь, тебя выгоняют, как это были при Романе Абрамовиче".



"Они не хотят развивать проект, потому что они привыкли побеждать так много лет".



"Если они вдруг скажут, что приглашают Почеттино для нового проекта, то я не уверен, что фанаты это примут. Если они неважно начнут, то фанаты отвернутся, как это произошло с Рафой Бенитесом в "Эвертоне".



"Нравится им это или нет, но Почеттино — это "Тоттенхэм", — сообщил О'Хара talkSPORT.