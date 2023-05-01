Невилл ожидает, что "Челси" удивит в следующем сезоне при Почеттино

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Челси" может стать большим сюрпризом следующего сезона в случае назначения Маурисио Почеттино главным тренером.

Согласно слухам, Почеттино находится на пороге назначения "Челси", который совершенно провалил этот сезон и сейчас располагается в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.



Однако Невилл убежден, что "Челси" обладает достойным подбором игроков, и Почеттино лишь должен сплотить их и указать направление.



"Когда "Челси" играл против "Тоттенхэма", в том матче ты видел коллекцию игроков, которых талантливый тренер способен сплотить".



"Думаю, Почеттино — по-настоящему талантливый тренер, и я думаю, "Челси" может по-настоящему удивить в следующем году — только тем, что Почеттино может сплотить клуб, и он его сплотит. Он нравится людям, и игроки будут безмерно его уважать".



"Он поработал в ПСЖ, где поработал с большими игроками. Поработал в "Тоттенхэме". Поработал в "Саутгемптоне", где проделал отличную работу".



"Думаю, он будет очень, очень хорош в следующем сезоне, и он скроет много вещей, происходящих за кулисами. Эти игроки идеальны для Почеттино. Талантливы, молоды, и им лишь нужно указать направление".



"Я хотел видеть Почеттино в "Юнайтед", хотя это не значит, что я не хотел Эрика Тен Хага. Я рад, что мы получили Тен Хага, и он великолепен, но Почеттино — тренер топ-уровня, и я был бы рад видеть его в своем клубе", — сообщил Невилл на своем ютуб-канале.