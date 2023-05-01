"Лестер" продаст Мэддисона летом

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон будет продан грядущим летом, независимо от того, как завершится этот сезон для "лис".

Матч против "Эвертона" в понедельник вечером станет для "Лестера" первым из пяти на финише сезона 2022/23. Пока что "лисы" находятся в зоне вылета Премьер-Лиги, в одном очке от спасительного места.



Как сообщает The Telegraph, "Лестер" будет вынужден продать Мэддисона, своего лучшего игрока, даже если сумеет избежать вылета в Чемпионшип. К этому "лис" подталкивает удручающее состояние финансов в клубе.



Только в марте "Лестер" отчитался об убытке в 92.5 млн. фунтов по итогам прошлого сезона, и у "лис" не остается иного выбора, кроме как продать свой главный актив.



26-летний англичанин вызывает интерес у "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма", "Ньюкасла" и может принести клубу с "Кинг Пауэр" около 45-60 млн. фунтов.