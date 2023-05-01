Судейский корпус отверг обвинения Клоппа насчет Тирни
Судейский корпус отверг обвинения главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в адрес рефери Пола Тирни после матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".
После победы 4:3 над "Тоттенхэмом" в воскресенье Клопп обрушился с критикой на Тирни, а также заявил, что Пол сказал ему нечто плохое, когда показал желтую карточку.
FA еще предстоит разобраться с комментариями Клоппа, но судейский корпус уже отреагировал, прослушав разговоры Тирни и убедившись, что Пол не оскорблял Юргена.
"Судейский корпус в курсе комментариев Юргена Клоппа после матча его команды с "Тоттенхэмом".
"Разговоры арбитров в Премьер-Лиге записываются в каждом матче с помощью средств связи, и мы тщательно изучили аудио рефери Пола Тирни с сегодняшнего матча. Мы можем подтвердить, что он действовал в профессиональной манере все время, в том числе когда предупреждал главного тренера "Ливерпуля", а следовательно мы категорически отрицаем предположения, что действия Тирни были неподобающими", — гласит заявление организации Ховарда Уэбба.
01.05.2023 09:00
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1) За фол на Диасе можно было давать красную, но не дали даже фола.
2) На последних секундах первого тайма ВВД бил в упор и похоже попал в руку. Тирни мгновенно отправил команды на перерыв, даже не подождав возможной подсказки от VAR.
3) Салах убегал на пространство, и Дэвис откровенно держал его за футболку. Но Тирни свистнул фол в атаке, когда Мо в попытке освободиться отмахнулся от валлийца.
4) Ты понял за что Конате получил желтую?
5) Было много других непонятных свистков.
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