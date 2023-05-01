Судейский корпус отверг обвинения Клоппа насчет Тирни

Судейский корпус отверг обвинения главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в адрес рефери Пола Тирни после матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

После победы 4:3 над "Тоттенхэмом" в воскресенье Клопп обрушился с критикой на Тирни, а также заявил, что Пол сказал ему нечто плохое, когда показал желтую карточку.



FA еще предстоит разобраться с комментариями Клоппа, но судейский корпус уже отреагировал, прослушав разговоры Тирни и убедившись, что Пол не оскорблял Юргена.



"Судейский корпус в курсе комментариев Юргена Клоппа после матча его команды с "Тоттенхэмом".



"Разговоры арбитров в Премьер-Лиге записываются в каждом матче с помощью средств связи, и мы тщательно изучили аудио рефери Пола Тирни с сегодняшнего матча. Мы можем подтвердить, что он действовал в профессиональной манере все время, в том числе когда предупреждал главного тренера "Ливерпуля", а следовательно мы категорически отрицаем предположения, что действия Тирни были неподобающими", — гласит заявление организации Ховарда Уэбба.