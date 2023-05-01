"Ньюкасл" близок к сделке по документальному фильму All or Nothing
"Ньюкасл" близок к заключению выгодного соглашения с Amazon Prime по съемкам документального фильма All or Nothing.
В прошлом многосерийный фильм All or Nothing выходил про "Манчестер Сити" (2018), "Тоттенхэм" (2020) и "Арсенал" (2022).
По информации Daily Mail, "Ньюкасл" получит от Amazon свыше 10 миллионов фунтов за четыре серии, которые выйдут в свет в августе, до начала нового сезона.
Ожидается, что в этих сериях внимание будет сосредоточено на смене владельцев "Ньюкасла", достижении первого для клуба кубкового финала за последние 24 года, а также на борьбе за попадание в Лигу Чемпионов.
01.05.2023 08:00
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