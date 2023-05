"Ньюкасл" близок к сделке по документальному фильму All or Nothing

"Ньюкасл" близок к заключению выгодного соглашения с Amazon Prime по съемкам документального фильма All or Nothing.

В прошлом многосерийный фильм All or Nothing выходил про "Манчестер Сити" (2018), "Тоттенхэм" (2020) и "Арсенал" (2022).



По информации Daily Mail, "Ньюкасл" получит от Amazon свыше 10 миллионов фунтов за четыре серии, которые выйдут в свет в августе, до начала нового сезона.



Ожидается, что в этих сериях внимание будет сосредоточено на смене владельцев "Ньюкасла", достижении первого для клуба кубкового финала за последние 24 года, а также на борьбе за попадание в Лигу Чемпионов.