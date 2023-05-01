Клопп: "Поначалу это был лучший матч, что мы пока что сыграли"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в начале матча против "Тоттенхэма" его команда показывала свой лучший футбол в этом сезоне.

Трижды огорчив "Тоттенхэм" в первые 15 минут, далее "Ливерпуль" расслабился, позволил сопернику сравнять счет и только на четвертой компенсированной минуте все же оставил победу за собой 4:3.



Клопп недоволен тем, как его команда едва не лишилась очков, и требует не допустить подобного провала в следующем матче.



"На протяжении длительного периода в первом тайме это был лучший матч, что мы пока что сыграли. Первый тайм был хорош. Мы пропустили гол, но то был первый раз, когда мы недостаточно хорошо сыграли в обороне".



"Проблема в том, что "Тоттенхэм" совершенно не стал перестраиваться. Они продолжали ходить в контратаки, даже уступая 3:1. Они просто оборонялись, контратаковали и искали стандартные положения, а это усложняет игру".



"Нам удалось унести ноги благодаря Диогу Жоте. Это делает игру захватывающей, и каждый возвращается домой в возбужденном состоянии, но я являюсь тренером команды, поэтому я должен учитывать все остальные аспекты игры. Через три дня (против "Фулхэма") мы должны сыграть лучше", — цитирует Клоппа Sky Sports.