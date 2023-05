Светская хроника за понедельник

Джуд Беллингем предпочитает "Реал". "Манчестер Юнайтед" может купить Неймара. Маркус Рэшфорд спас самую сексуальную футболистку в мире. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем предпочитает клубам Премьер-Лиги "Реал". (AS)



"Манчестер Юнайтед" попытается приобрести нападающего ПСЖ Неймара, если шейх Джассим станет новым владельцем клуба с "Олд Траффорд". (The Sun)



Защитник "Аякса" Юрриен Тимбер, которым интересовались "Юнайтед" и "Ливерпуль", планирует покинуть Амстердам летом. (Metro)



"Юнайтед", "Ливерпуль" и "Ньюкасл" заинтересованы в защитнике "Ниццы" Жан-Клере Тодибо. (L'Equipe)



Голкипер Дин Хендерсон хочет, чтобы "Юнайтед" его продал летом. (Football Insider)



"Манчестер Сити" и "Ньюкасл" выбыли из числа претендентов на полузащитника "Челси" Мейсона Маунта. (Football Insider)



"Челси" предпочитает продать полузащитника Матео Ковачича за пределы Премьер-Лиги. Заполучить хорвата хочет "Бавария". (Evening Standard)



"Арсенал" обдумывает приглашение полузащитника "Челси" Нголо Канте, который летом может стать свободным агентом. (Daily Mirror)



"Арсенал" может отказаться от покупки полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса ради приглашения Маунта. (Daily Mail)



"Арсенал" хочет укрепить центр обороны с помощью Марка Гехи из "Кристал Пэлас". (Daily Express)



Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович был предложен "Арсеналу" и "Баварии". (TMW)



Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви исключает продажу нападающего Харри Кейна грядущим летом. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" и "Милан" заинтересованы в вингере "Ньюкасла" Аллане Сен-Максимене, однако "сороки" хотят за 26-летнего француза 50 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



"Ньюкасл" обдумывает покупку нападающего "Ромы" Пауло Дибалы. (Calciomercato)



"Интер" хочет защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо, у которого остается один год по контракту. (Sky Sports)



Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха открыт к переходу в "Марсель" ради возможности выступить в Лиге Чемпионов. (90min)



Другое



"Сити" готовится начать переговоры со своим нападающим Эрлингом Холандом о новом контракте. (Football Insider)



"Челси" уверен в подписании нового контракта с полузащитником Мейсоном Маунтом. (Football Insider)



"Челси" не планирует приглашать спортивного директора "Монако" Пола Митчелла, хотя тот ранее уже дважды поработал с тренером Маурисио Почеттино, которого собираются назначить "синие". (Evening Standard)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд спас игрока женской команды "Астон Виллы" Алишу Леманн, называемую самой сексуальной футболисткой в мире, от чрезмерного внимания мужчин в ночном клубе, отправив охрану и пригласив 24-летнюю швейцарку в свою VIP-секцию. (The Sun)



Экс-защитник "Юнайтед" Уэс Браун, признанный банкротом, снимает жилье у Рэшфорда. (Daily Mail)



Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс покидает Sky Sports после 15 лет работы экспертом. (Sky Sports)



Перед воскресным матчем против "Виллы" фанаты "Юнайтед" провели акцию протеста против Глэйзеров, потребовав от американского семейства продать клуб целиком. (The Sun)