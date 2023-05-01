Мейсон: "Одна из самых явных красных карточек, что я видел"

Временный тренер "Тоттенхэма" Райан Мейсон выразил возмущение тем, что нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота избежал удаления в воскресном матче Премьер-Лиги на "Энфилде".

Именно Жота в итоге забил победный для "Ливерпуля" гол против "Тоттенхэма", однако Мейсон считает, что Диогу должен был завершить игру раньше.



На 81-й минуте, когда "красные" вели 3:2, Жота шипами ударил по голове полузащитника "шпор" Оливера Скиппа, в результате чего тот получил рассечение. Мейсон не понимает, почему рефери Пол Тирни и арбитр VAR Дэвид Кут не вмешались.



"Это одна из самых явных красных карточек, что я видел. С этим сложно смириться. Я бы хотел получить объяснение и узнать причину, почему этого не произошло".



"Это было большое решение, ключевое решение, и с ним нельзя ошибаться. Мне сложно и невозможно понять, почему так произошло".



"Это предопределило игру... Я понимаю, что порой рефери в поле может проглядеть, хотя лично я сразу почувствовал, что это красная карточка, потому что игрок поднял шипы на уровень головы и нанес рассечение с кровью. Думаю, это по всем параметрам тянет на красную карточку".



"В такой момент ты хочешь, чтобы рефери получил помощь от VAR, особенно когда там такой опытный арбитр (как Кут)", — цитирует Мейсона Sky Sports.