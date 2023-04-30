Клопп обрушился с критикой на рефери после победы над "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обрушился с критикой на рефери Пола Тирни после победы 4:3 над "Тоттенхэмом".

После того, как на четвертой компенсированной минуте Диогу Джота забил победный гол в воскресном матче на "Энфилде", Клопп яростно побежал в сторону четвертого арбитра и по пути даже дернул заднюю поверхность бедра.



После матча Клопп поведал, что был зол на Тирни, который зафиксировал легкий фол Мохамеда Салаха на защитнике "Тоттенхэма" Бене Дэвисе перед тем, как "шпоры" сделали счет 3:3.



Клопп даже вспомнил о своей стычке с Тирни в декабре 2021, когда Юрген сказал, что у него нет проблем с кем-либо из рефери, кроме Пола.



"Как можно было фиксировать фол со стороны Мохамеда Салаха?"



"У нас с Тирни своя история. Я не очень понимаю, что у этого человека против нас. Он говорил, что у него нет проблем с нами, но это не может быть правдой".



"Я не понимаю того, как он смотрит на меня. Но снова устроить подобное?! Он судил матч против "Тоттенхэма" (в 2021), когда Харри Кейн должен был получить красную карточку. Я люблю этого игрока, я без ума от него, и я не хочу, чтобы он получал красную карточку, но он должен был ее получить".



"Таков мистер Тирни. Это очень сложно понять".



"Что касается моего празднования перед четвертым арбитром, то я не произнес никаких плохих слов или чего-либо необязательного. Я получил свое наказание, дернув заднюю поверхность бедра. Но то, что он (Тирни) сказал мне, когда показал мне желтую карточку, не является нормальным", — сообщил Клопп Sky Sports.