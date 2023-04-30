Гвардиола: "Сити" не нужен лидер вроде Уинстона Черчилля"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде "не нужен лидер вроде Уинстона Черчилля".

В воскресенье "Сити" одержал непростую победу 1:2 над "Фулхэмом" и впервые с 17 февраля возглавил Премьер-Лигу.



После матча в Лондоне Гвардиола заявил, что каждый из его игроков понимает свою роль и что "горожанам" не нужен кто-то один, кто поведет партнеров за собой в концовке сезона.



"Этой группе игроков не нужен лидер вроде Уинстона Черчилля. Они знают, что им нужно делать".



"Это определенно был одним из самых сложных матчей в концовке сезона, и мы заранее знали об этом. Каждый раз, кода мы выдавали победные серии, а "Арсенал" не терял очки, казалось, что наша цель — это просто победить "Арсенал". Но когда играешь такой матч (как против "Фулхэма"), ты можешь слегка сбавить обороты".



"Я не увидел этого сегодня. Газон был сухим для обеих команд, поэтому был так сложно диктовать ритм, но мы нащупали своих игру. Мы должным образом оборонялись, и в этом главная разница относительно прошлого. У нас были некоторые проблемы, но это нормально, и сейчас я переживаю только насчет восстановления".



"У нас много матчей, мы играем каждые три дня, и это нормально. Победы помогают, и это испытание нас не страшит", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.