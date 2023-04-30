Гвардиола: "Холанд и Альварес — невероятное оружие"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "невероятным оружием" связку своих нападающих из Эрлинга Холанда и Хулиан Альварес.

Реализованный Холандом пенальти и великолепный дальний удар Альвареса обеспечили "Сити" победу 1:2 над "Фулхэмом" в воскресенье.



После выхода на первое место в Премьер-Лиге Гвардиола восхитился своим дуэтом нападающих и намекнул, что обнаружил способ использовать Эрлинга и Хулиана вместе.



"Я был очень впечатлен, с каким настроем Эрлинг взялся исполнять пенальти. Другой гол в исполнении Хулиана нам очень помог".



"Хулиан постоянно помогает нам, он невероятен. Он приносит пользу каждый раз, когда играет".



"Когда нам нужны люди в штрафной, у нас есть эти двое нападающих. Эти двое парней являются невероятным оружием для нас".



"Если ты сыграл почти все матчи сборной Аргентины на пути к победе на Чемпионате Мира, значит ты обладаешь кое-чем особенным".



"Нам нужно было многое осмыслить, чтобы понять, что в будущем они оба могут играть вместе. Особенно в напряженных матчах", — цитирует Гвардиолу The Independent.