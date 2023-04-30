"Ливерпуль" вырвал победу у "Тоттенхэма" в матче с невероятной концовкой

Обменявшись голами в компенсированное время, "Ливерпуль" все же оставил за собой победу против "Тоттенхэма" и опередил своего соперника в таблице Премьер-Лиги — 4:3.

В стартовый состав "красных" влились Ибраима Конате, Харви Эллиотт и Луис Диас, заменив Жоэля Матипа, Джордана Хендерсона и Диогу Жоту.



У "шпор" с первых минут вышли Бен Дэвис и Деян Кулусевски, заменив Клемана Лангле и Ришарлисона.



Хозяева "Энфилда" открыли счет в первой же атаке — на третьей минуте. Трент Александер-Арнольд выполнил свою фирменную подачу на дальний край вратарской, а там Кертис Джонс пробил в касание ногой — 1:0.



А на пятой минуте гости совершили еще одну осечку. Диас расстрелял ворота с близкого расстояния после короткой передачи назад Коди Гакпо от лицевой линии — 2:0.



На 14-й минуте Кристиан Ромеро грубо сыграл против Гакпо в своей штрафной, и Мохамед Салах ударом по центру реализовал назначенный пенальти — 3:0.



"Тоттенхэм" выглядел совершенно потерянным и просто не мог зацепиться за мяч. Несколько раз избежав четвертого гола, около получасовой отметки "шпоры" стали подавать признаки жизни.



На 29-й минуте Харри Кейн ворвался в штрафную по правому краю, но сам бить не стал, а пас на дальнюю штангу отдал неточно. Вдобавок уже был зафиксирован офсайд.



На 39-й минуте свой момент имел Сон Хен Мин, но Виргил Ван Дейк встал на пути направлявшегося в ворота мяча.



Прошла еще минута, и гости отыграли один гол. Иван Перишич с левого края штрафной набросил мяч на Кейна, который пробил в касание ногой — 3:1.



"Тоттенхэм" воодушевился еще больше, а "Ливерпуль" откровенно поплыл в концовке первого тайма. На 41-й минуте только Алиссон спас "красных", ногой отразив удар Кулусевски, а на 44-й минуте Сон закрутил мяч в штангу.



Перерыв не сильно испортил атакующий порыв гостей, потому что на 54-й минуте сперва Сон, а затем Ромеро отметились попаданием в штангу ворот Алиссона.



Не сумев взять "Ливерпуль" с наскока, постепенно "Тоттенхэм" перестал оказывать давление, моменты в игре не возникали.



В концовке темп снизился до предела. Казалось, "красные" все контролируют, но на 77-й минуте Ромеро разрезал оборону соперника отличной передачей, и Сон вышел на рандеву с Алиссоном — 3:2.



Время и силы уже были на исходе, однако "шпорам" удалось сравнять счет. В компенсированное время Сон навесил со штрафного, а Ришарлисон опередил Дарвина Нуньеса и отправил мяч в ворота — 3:3.



Впрочем, это был еще не конец. На четвертой добавленной минуте Диогу Жота отобрал у Ришарлисона звание главного героя матча. Португалец выскочил на удар после ошибки обороны гостей и вырвал для своей команды победу — 4:3.



"Тоттенхэм" снова совершенно провалил начало матча, но в дальнейшем даже переигрывал "Ливерпуль". "Красным" откровенно повезло вырвать победу, демонстрируя столь неважный футбол на протяжении двух третей поединка.



"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче