"Ливерпуль" вырвал победу у "Тоттенхэма" в матче с невероятной концовкой
Обменявшись голами в компенсированное время, "Ливерпуль" все же оставил за собой победу против "Тоттенхэма" и опередил своего соперника в таблице Премьер-Лиги — 4:3.
В стартовый состав "красных" влились Ибраима Конате, Харви Эллиотт и Луис Диас, заменив Жоэля Матипа, Джордана Хендерсона и Диогу Жоту.
У "шпор" с первых минут вышли Бен Дэвис и Деян Кулусевски, заменив Клемана Лангле и Ришарлисона.
Хозяева "Энфилда" открыли счет в первой же атаке — на третьей минуте. Трент Александер-Арнольд выполнил свою фирменную подачу на дальний край вратарской, а там Кертис Джонс пробил в касание ногой — 1:0.
А на пятой минуте гости совершили еще одну осечку. Диас расстрелял ворота с близкого расстояния после короткой передачи назад Коди Гакпо от лицевой линии — 2:0.
На 14-й минуте Кристиан Ромеро грубо сыграл против Гакпо в своей штрафной, и Мохамед Салах ударом по центру реализовал назначенный пенальти — 3:0.
"Тоттенхэм" выглядел совершенно потерянным и просто не мог зацепиться за мяч. Несколько раз избежав четвертого гола, около получасовой отметки "шпоры" стали подавать признаки жизни.
На 29-й минуте Харри Кейн ворвался в штрафную по правому краю, но сам бить не стал, а пас на дальнюю штангу отдал неточно. Вдобавок уже был зафиксирован офсайд.
На 39-й минуте свой момент имел Сон Хен Мин, но Виргил Ван Дейк встал на пути направлявшегося в ворота мяча.
Прошла еще минута, и гости отыграли один гол. Иван Перишич с левого края штрафной набросил мяч на Кейна, который пробил в касание ногой — 3:1.
"Тоттенхэм" воодушевился еще больше, а "Ливерпуль" откровенно поплыл в концовке первого тайма. На 41-й минуте только Алиссон спас "красных", ногой отразив удар Кулусевски, а на 44-й минуте Сон закрутил мяч в штангу.
Перерыв не сильно испортил атакующий порыв гостей, потому что на 54-й минуте сперва Сон, а затем Ромеро отметились попаданием в штангу ворот Алиссона.
Не сумев взять "Ливерпуль" с наскока, постепенно "Тоттенхэм" перестал оказывать давление, моменты в игре не возникали.
В концовке темп снизился до предела. Казалось, "красные" все контролируют, но на 77-й минуте Ромеро разрезал оборону соперника отличной передачей, и Сон вышел на рандеву с Алиссоном — 3:2.
Время и силы уже были на исходе, однако "шпорам" удалось сравнять счет. В компенсированное время Сон навесил со штрафного, а Ришарлисон опередил Дарвина Нуньеса и отправил мяч в ворота — 3:3.
Впрочем, это был еще не конец. На четвертой добавленной минуте Диогу Жота отобрал у Ришарлисона звание главного героя матча. Португалец выскочил на удар после ошибки обороны гостей и вырвал для своей команды победу — 4:3.
"Тоттенхэм" снова совершенно провалил начало матча, но в дальнейшем даже переигрывал "Ливерпуль". "Красным" откровенно повезло вырвать победу, демонстрируя столь неважный футбол на протяжении двух третей поединка.
"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
30.04.2023 20:30
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Последние комментарии:
Вангую воссоединение Почетино и Кейна в ЧЛЕНСИ.
Кейн в ЧЛЕНСИ = Кантона в спермю
Скриньте
Вожак,который поведёт за собой молодую гвардию .А когда он выиграет с ЧЛЕНСИ пару чашек и молодняк превратится в мировых звёзд,то он поймёт,что его миссия тут выполнена,что пора валить,остальное уже за пацанами.
(ответить)
Ща ещё хохлы начнут контрнаступление и мы их в ловушку поймаем и перебьем
(ответить)
матч не смотрел
празднования Ришарлисона и Клоппа, ржак
(ответить)
пидарастерка то жива?
или под наркозом в травмпункте с порванным очком?
(ответить)
Матч,после которого был уволен Поттерян :
XG : 2.38 - 0.77
Владение : 69 - 31
Удары : 27 - 5
Удары в створ : 8 - 2
Сейвы : 0 - 8
Угловые : 13 - 2
Похуй, что проиграли, АПЛка к тому моменту уже давным давно была просрана.Главное, что система уже вырисовывалась,ребята уже нащупывали игру,было приятно наблюдать за их взаимодействием .Рано или поздно они начали бы попадать по воротам, невозможно вечно промахиваться. Нужен был хотяб один разгромный матч,где всё залетело бы и чёрная полоса бы прекратилась, игроки обрели бы уверенность. Ладно бы в конце сезона попрощались с ним,но нахер было увольнять бедного Поттеряна сейчас и рушить всё назначением физрука Ломбарда...
(ответить)
30.04.2023 20:18 #
takernotagiver
Щека болит после вчерашней кормешки хуями
(ответить)
(ответить)
Брат, травма - это травмпункт
30.04.2023 20:24 #
thegodfather
клопп порвал очко ахахах
(ответить)
30.04.2023 20:25 # удалить
narcot
Брат, ты в травме сча?
(ответить)
30.04.2023 20:28 #
thegodfather
чо за травма?
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/100096/?c=1#c7769810
(ответить)
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(ответить)
Безумный кекс в попу конечно
(ответить)
единственное - жаль что Жота не ришарлисону по еблу дал перед тем как забить
(ответить)
поздно завелись, МЮ вряд ли догонят
(ответить)
Умер модельер Вячеслав Зайцев
Покойся с миром, легенда...
(ответить)
Ебать этот долбаеб на Ричарлисоне даже гол исполнил по петушиному, уаххаххаха
(ответить)
Когда пенсы хейтят ЛФК, я Наслаждаюсь еж же
Значит хорошо я им подливаЮююююю ыыыггыгы)
(ответить)
матч чисто колбасный
раскатали петушар за 15 минут
бросили играть
огребли
забили
в оконцовке потные абсолютно все
(ответить)
Да похЙУ на эту ЛЧ
Самое главное Пенсы саааааасссссуууууут ахахаха
животные сасаааааааааааааааааааааааааааааааать
Гыыы гыыыыы ыыыыггыыыы
(ответить)
чтото мало пишут про удаление Жоты
поднажмите пидоры
(ответить)
Мало конечно шансов у Ливерпуля попасть в ЛЧ! Верим!
(ответить)
У нас самая большая территория в мире. Нас 150 миллионов. 150...
(ответить)
Красиво Ливерпуль поиздевался над фанами шпор и над своими хейтерами.
(ответить)
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