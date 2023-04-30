Тен Хаг похвалил Фернандеша после победы над "Виллой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг похвалил своего полузащитника Бруну Фернандеша после победы 1:0 против "Астон Виллы".

Фернандеш был замечен на костылях и в защитном сапоге после полуфинального матча Кубка Англии против "Брайтона" в прошлый уикенд.



Несмотря на травму лодыжки, Бруну сыграл против "Тоттенхэма" в четверг, а в воскресенье против "Виллы" забил единственный гол, и Тен Хаг по-настоящему восхищается силой духа 28-летнего португальца и считает, что тот идеально справляется с ролью капитана.



"Это многое говорит о нем. Я уже все сказал во время выезда в Лондон в четверг".



"Он такой несгибаемый парень. Пару недель назад были вопросы насчет его роли как капитана. Это безумие, потому что он такой большой лидер и является примером".



"Помимо своего интеллекта, он придает команде так много энергии. У него есть целеустремленность, страсть и стойкость, поэтому мы как команда так рады рады обладать им".



"Тебе нужны такие игроки, если ты хочешь выигрывать трофеи", — цитирует Тен Хага The Independent.