Ван Дейк признал, что его справедливо критикуют

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признал, что его игра в этом сезоне не соответствует его собственным стандартам.

Ван Дейк заслужил репутацию эталонного центрального защитника своей игрой за "Ливерпуль" после перехода из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов в январе 2018.

Ван Дейк помог "Ливерпулю" выиграть Лигу Чемпионов в 2019 и Премьер-Лигу год спустя, однако в этом сезоне к Виргилу и "красным" в целом есть много вопросов.

Ван Дейк признает, что заслужил эту критику, однако 31-летний голландец уверен, что сможет вернуться на свой высокий уровень.

"Нет таких людей, которые невосприимчивы к критике. Если кто-нибудь говорит обратное, значит он лжет".

"Но когда тебя критикуют, и ты знаешь, что это справедливая критика, ты лишь можешь склонить голову и сосредоточиться на том, чтобы стать лучше".

"Я знаю, что моя игра в этом сезоне сродни команде, в ней присутствуют взлеты и падения".

"Я знаю, что являюсь одним из игроков, к которому приковано большое внимание. Я задавал высокие стандарты в последние пять лет, и это нормально, что меня критикуют. Ты лишь можешь блокировать этот посторонний шум и сосредоточиться на том, как лучше действовать определенных ситуациях".

"В последние пять лет, не считая года с травмой, я на стабильном уровне играл каждые три-четыре дня. Я стараюсь вернуться на этот уровень, и я вернусь", — сообщил Ван Дейк The Times.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2023 19:00

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