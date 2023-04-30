Ван Дейк признал, что его справедливо критикуют

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признал, что его игра в этом сезоне не соответствует его собственным стандартам.

Ван Дейк заслужил репутацию эталонного центрального защитника своей игрой за "Ливерпуль" после перехода из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов в январе 2018.



Ван Дейк помог "Ливерпулю" выиграть Лигу Чемпионов в 2019 и Премьер-Лигу год спустя, однако в этом сезоне к Виргилу и "красным" в целом есть много вопросов.



Ван Дейк признает, что заслужил эту критику, однако 31-летний голландец уверен, что сможет вернуться на свой высокий уровень.



"Нет таких людей, которые невосприимчивы к критике. Если кто-нибудь говорит обратное, значит он лжет".



"Но когда тебя критикуют, и ты знаешь, что это справедливая критика, ты лишь можешь склонить голову и сосредоточиться на том, чтобы стать лучше".



"Я знаю, что моя игра в этом сезоне сродни команде, в ней присутствуют взлеты и падения".



"Я знаю, что являюсь одним из игроков, к которому приковано большое внимание. Я задавал высокие стандарты в последние пять лет, и это нормально, что меня критикуют. Ты лишь можешь блокировать этот посторонний шум и сосредоточиться на том, как лучше действовать определенных ситуациях".



"В последние пять лет, не считая года с травмой, я на стабильном уровне играл каждые три-четыре дня. Я стараюсь вернуться на этот уровень, и я вернусь", — сообщил Ван Дейк The Times.