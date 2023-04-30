"Сити" победил "Фулхэм" и перехватил лидерство в Премьер-Лиге

Победа 1:2 в гостях у "Фулхэма" позволила "Манчестер Сити" впервые с февраля выйти на первое место в Премьер-Лиге.

В стартовом составе "дачников" произошло две перестановки. Вместо Даниэля Джеймса и Манора Соломона появились Бобби Декордова-Рид и Карлос Винисиус.



В заявку "горожан" неожиданно не попал Кевин Де Брюйне. Вместо него и Бернарду Силвы вышли Рияд Махрез и Хулиан Альварес.



Уже на второй минуте Тим Рим очевидным образом сбил в своей штрафной Альвареса, и в ворота хозяев был назначен пенальти. Бернд Лено угадал направление удара Эрлинга Холанда с 11-метровой отметки, но спасти свою команду не смог — 0:1.



Далее "Сити" забрал мяч под свой контроль и принялся диктовать игру, но на 15-й минуте счет внезапно стал равным. После длинного заброса в штрафную Харри Уилсон сделал скидку на Винисиуса, который подработал мяч и расстрелял ворота — 1:1.



"Горожане" вновь стали нагнетать давление, которое "Фулхэм" довольно неплохо выдерживал — только Грилиш имел реальный момент, но Лено отразил его обводящий удар.



И все-таки на 36-й минуте "дачники" пропустили второй гол. Альварес с дистанции забросил мяч за шиворот Лено — 1:2.



Второй тайм начался со спасения Лено после удара Холанда в ближний угол ворот. Продолжить в том же духе "Сити" не смог, хотя по-прежнему владел мячом и территорией.



Игровое преимущество "горожан" в счете не вызывало никаких вопросов, однако из-за минимальной разницы в счете сохранялось некоторое напряжение.



В концовке опасные моменты совсем перестали возникать. "Сити" был осторожен, но дело до победы довел.



Сюрприза не случилось, хотя "Фулхэму" удалось забить неожиданный гол. "Сити" не показал искрометного футбола, но на данном этапе сезона имеет значение только результат.



"Фулхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче