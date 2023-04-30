"Сити" победил "Фулхэм" и перехватил лидерство в Премьер-Лиге

Эрлинг Холанд Победа 1:2 в гостях у "Фулхэма" позволила "Манчестер Сити" впервые с февраля выйти на первое место в Премьер-Лиге.

В стартовом составе "дачников" произошло две перестановки. Вместо Даниэля Джеймса и Манора Соломона появились Бобби Декордова-Рид и Карлос Винисиус.

В заявку "горожан" неожиданно не попал Кевин Де Брюйне. Вместо него и Бернарду Силвы вышли Рияд Махрез и Хулиан Альварес.

Уже на второй минуте Тим Рим очевидным образом сбил в своей штрафной Альвареса, и в ворота хозяев был назначен пенальти. Бернд Лено угадал направление удара Эрлинга Холанда с 11-метровой отметки, но спасти свою команду не смог — 0:1.

Далее "Сити" забрал мяч под свой контроль и принялся диктовать игру, но на 15-й минуте счет внезапно стал равным. После длинного заброса в штрафную Харри Уилсон сделал скидку на Винисиуса, который подработал мяч и расстрелял ворота — 1:1.

"Горожане" вновь стали нагнетать давление, которое "Фулхэм" довольно неплохо выдерживал — только Грилиш имел реальный момент, но Лено отразил его обводящий удар.

И все-таки на 36-й минуте "дачники" пропустили второй гол. Альварес с дистанции забросил мяч за шиворот Лено — 1:2.

Второй тайм начался со спасения Лено после удара Холанда в ближний угол ворот. Продолжить в том же духе "Сити" не смог, хотя по-прежнему владел мячом и территорией.

Игровое преимущество "горожан" в счете не вызывало никаких вопросов, однако из-за минимальной разницы в счете сохранялось некоторое напряжение.

В концовке опасные моменты совсем перестали возникать. "Сити" был осторожен, но дело до победы довел.

Сюрприза не случилось, хотя "Фулхэму" удалось забить неожиданный гол. "Сити" не показал искрометного футбола, но на данном этапе сезона имеет значение только результат.

"Фулхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2023 18:05

Количество просмотров Просмотров: 2094

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Последние комментарии:




  1. ooaaaa 30.04.2023 19:31 # ooaaaa
    чет вы тут горите от ливерки? )

    game 7 baby

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  2. jirrort 30.04.2023 19:29 # jirrort
    В нардах обоссу любого. Играть в нарды против армянина - это большая ошибка.


    (с) Майк Меньян

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  3. jirrort 30.04.2023 19:24 # jirrort
    Настоящая тренировка начинается тогда,когда ты хочешь остановиться.


    (с) Гарик СУКАчёв

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  4. electric 30.04.2023 19:23 # electric
    Усыпили бдительность слишком широко раздвинутой рогаткой, ска

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  5. largo-winch 30.04.2023 19:20 # largo-winch
    Парни это же Тоттенхэм

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  6. bushwacka 30.04.2023 19:17 # bushwacka
    Фанаты Петушни, стали возвращаться на стадион...

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  7. jirrort 30.04.2023 19:16 # jirrort
    Игроки бомженхэма испугались,что снова придётся возвращать деньги болельщикам и зашевелились под конец тайма. Какие же жадные петухи,все в своего лысого хозяина.

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  8. slash-lfc 30.04.2023 19:15 # slash-lfc
    Лузерку клычат жосско, но пока везет дырявым

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  9. thegodfather 30.04.2023 19:15 # thegodfather
    клопп в ахуе какое позорище лузерка))))))

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  10. skychnie-oboi 30.04.2023 19:13 # skychnie-oboi
    Пидерр корявый Робертсон уже 2 привоза привез ганндон - первый простил Кейн.

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  11. lovrentiy 30.04.2023 19:11 # lovrentiy
    Кейн красавчик

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  12. electric 30.04.2023 19:11 # electric
    Лошьё блять

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  13. takernotagiver 30.04.2023 19:11 # takernotagiver
    Кейну уважуха конечно

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  14. thegodfather 30.04.2023 19:10 # thegodfather
    ОРУ ТРАНСУ КИНУЛИ ВЯЛОГО ПОСОСАТЬ
    и кто? пенсионер какой-то ахахах

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  15. slash-lfc 30.04.2023 19:10 # slash-lfc
    Ебать комбина пи3датая. Ван Дейка на жеппу, Алиссону в очко хахахах

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  16. jirrort 30.04.2023 19:09 # jirrort
    ВИРГИЛИЙ ТОПАРЬ!!!

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  17. thegodfather 30.04.2023 19:06 # thegodfather
    красиво зеропуки надрывают свой сфинктер, чтобы в конце сезона плотно просесть на страпон

    факт

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  18. slash-lfc 30.04.2023 19:06 # slash-lfc
    Гакпо цепкий. Хорош между линиями. Сюл, взяли всего за сорокет.

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  19. iskander8sg 30.04.2023 19:05 # iskander8sg
    какой счет?

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  20. takernotagiver 30.04.2023 19:05 # takernotagiver
    Походу здесь красная картка будет

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