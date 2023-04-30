Фернандеш принес "Юнайтед" победу над "Виллой"

Гол Бруну Фернандеша принес "Манчестер Юнайтед" непростую победу в домашних стенах над "Астон Виллой" — 1:0.

С первых минут у "красных дьяволов" появились Тирелл Маласиа и Марсель Забитцер, заменив Аарона Ван-Биссаку и Антони.



Стартовый состав "вилланов" не изменился по сравнению с минимальной победой над "Фулхэмом" во вторник.



Первый опасный момент в матче возник на восьмой минуте, когда Забитцер вывел Рэшфорда один на один по центру, однако Маркус пробил мимо.



"Юнайтед" не стал этим ограничиваться, продолжив оказывать давление на ворота "Виллы". Выдержав этот натиск, на 19-й минуте гости огрызнулись отраженным Давидом Де Хеа ударом Алекса Морено с подступов к вратарской.



На 28-й минуте хозяева имели еще один отличный шанс открыть счет, однако удар Каземиро из пределов штрафной площади на себя приняла перекладина.



В итоге настойчивость "дьяволов" была вознаграждена. На 39-й минуте голкипер "вилланов" Эмилиано Мартинес отразил удар Рэшфорда с левого края штрафной, а Бруну Фернандеш сыграл на добивании — 1:0.



Во втором тайме хозяева владели определенным преимуществом и пытались сделать разницу в счете комфортной. Гости старались огрызаться, но этого было явно недостаточно, чтобы рассчитывать на ответный гол.



На 81-й минуте "Вилла" вполне могла сравнять счет. Дуглас Луис дважды пробивал из пределов штрафной площади, но оба его удара были заблокированы.



В концовке гости перехватили инициативу и заставили Де Хеа пережить несколько неприятных моментов, но хозяева удержали победу.



Матч против набравшей ход "Виллы" получился очень непростым для "Юнайтед". Команда Унаи Эмери имела свои моменты, однако ими не воспользовалась, в отличие от соперника.



"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла". Отчет о матче