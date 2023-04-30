"Бавария" хочет Олли Уоткинса

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель заинтересован в нападающем "Астон Вилле" Олли Уоткинсе.

"Бавария" уже давно находится в поисках нового 9-го номера, и ранее с переездом в Мюнхен связывали Харри Кейна из "Тоттенхэма".



Однако The Sun утверждает, что Тухель подыскал в Премьер-Лиге другого нападающего, который моложе и дешевле Кейна, но демонстрирует не менее яркий футбол.



Речь идет об Уоткинсе, который по-настоящему преобразился после прихода Унаи Эмери на должность главного тренера "Виллы". Олли забил 11 голов в своих 15 последних матчах в Премьер-Лиге.



27-летний англичанин, от контракта которого с "Виллой" остается два года, оценивается в 60 миллионов фунтов.