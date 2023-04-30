"Бавария" хочет Олли Уоткинса
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель заинтересован в нападающем "Астон Вилле" Олли Уоткинсе.
"Бавария" уже давно находится в поисках нового 9-го номера, и ранее с переездом в Мюнхен связывали Харри Кейна из "Тоттенхэма".
Однако The Sun утверждает, что Тухель подыскал в Премьер-Лиге другого нападающего, который моложе и дешевле Кейна, но демонстрирует не менее яркий футбол.
Речь идет об Уоткинсе, который по-настоящему преобразился после прихода Унаи Эмери на должность главного тренера "Виллы". Олли забил 11 голов в своих 15 последних матчах в Премьер-Лиге.
27-летний англичанин, от контракта которого с "Виллой" остается два года, оценивается в 60 миллионов фунтов.
30.04.2023 17:00
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