Кейн: "Тоттенхэм" утратил некоторые ценности"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признал, что его клуб "утратил некоторые ценности" со времен Маурисио Почеттино.

Во времена Почеттино "Тоттенхэм" смог закрепиться в топ-4 Премьер-Лиги, однажды до последнего сражался с "Лестером" за титул, а также достиг финала Лиги Чемпионов.



Кейн чувствует, что с тех пор "Тоттенхэм" движется по нисходящей траектории, и Харри предлагает "шпорам" обратиться к некоторым вещам из прошлого.



"Есть некоторые вещи, которое, возможно, стоит изменить, и я думаю, каждый делает все возможное, чтобы добиться этого".



"Но когда я смотрю на конкуренцию в Премьер-Лиге сейчас, то между топ-клубами и 10-м или 11-м местом есть очень тонкая грань, и ты должен убедиться, что у тебя порядок во всех отношениях".



"Думаю, мы очень хорошо провели три-четыре года, сражаясь за самые высокие цели, и при этом мы не тратили кучу денег".



"Мы обладали хорошим сочетанием молодых и опытных игроков. В футболе невозможно просто щелкнуть пальцами и вернуть хорошие времена, потому что каждый сезон и каждая ситуация отличаются".



"Но я чувствую, что мы утратили некоторые ценности и некоторую культуру из того времени, которые позволяли нам добиваться того, чего мы добивались".



"Возможно, мы утратили части этого за последние годы. Нам нужно оглянуться назад и увидеть хорошие вещи, которые мы можем постараться взять и использовать в будущем", — сообщил Кейн Sky Sports.