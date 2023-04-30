Гвардиола: "Я бы не смог просить о большем, если завтра моя карьера завершится"

Хосеп Гвардиола заявил, что "не смог бы просить о большем", если его карьера завершится завтра, однако наставник "Манчестер Сити" пока не готов уйти на пенсию.

В данный момент Гвардиола продвигается к своему пятому титулу Премьер-Лиги. Также "Сити" уже достиг финала Кубка Англии и полуфинала Лиги Чемпионов.



Гвардиола признается, что не ставит цели по количеству чемпионских титулов, и просто рад продолжать сражаться за большие награды.



"Как тренер, я никогда в жизни не ставил перед собой целей — все случившееся со мной превзошло мои ожидания. Я более чем благодарен, что поработал с невероятными командами, игроками. Если завтра мне придется завершить свою карьеру, я бы не смог просить о большем".



"Поэтому-то порой я не нравлюсь людям — потому что мне так повезло, уж извините. Почему я должен заканчивать? Я говорил много раз, что лучшее чувство — это сражаться за трофеи в конце сезона. Я знаю, что это назовут провалом, если мы не выиграем требл, дубль, Премьер-Лигу, но это неважно".



"Все по-прежнему в наших руках: финал Кубка Англии, Премьер-Лига. Мы должны сделать все возможное, как в последние три-четыре месяца, и тогда мы будем близки к кое-чему особенному — очередному титулу Премьер-Лиги. Это зависит от нас", — цитирует Гвардиолу The Guardian.