Клоппа "немного радует" кризис в "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что его "немного радует" кризис в "Челси".

За два последних трансферных окна "Челси" потратил около 600 миллионов фунтов на укрепление состава, и сейчас первая команда "синих" насчитывает свыше 30 игроков.



Однако "Челси" совершенно провалил этот сезон и сейчас находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги. Для Клоппа это является примером того, как футбольный клуб не должен вести свои дела.



"Если честно, я слегка сочувствую "Челси", потому что их дела идут неважно. Думаю, они являются командой самого, самого высокого уровня, но с другой стороны хорошо видеть, что ты не можешь просто привести игроков топ-уровня и думать, что это сработает".



"Ты должен создать команду, и их парни это недооценили, поставив перед своими тренерами почти невозможную задачу".



"У тебя не может быть двух раздевалок, ты не можешь заниматься на двух тренировочных полях. Ты должен создать отношения, ты должен создать командный дух, и это единственная причина, почему это немного радует меня".



"В конце концов с "Челси" все будет в порядке, и они будут невероятно сильны в следующем году, но я просто использую их как пример. Такие вещи недопустимы на высочайшем уровне, и мы их делать не собираемся".



"Ты должен приглашать правильных игроков и создавать новую команду. Эта команда написала сенсационную историю, а теперь мы начинаем новую, вот и все", — цитирует Клоппа Daily Mail.