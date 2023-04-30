"Арсенал" и "Ливерпуль" интересуются Ловро Майером
"Арсенал" и "Ливерпуль" проявляют интерес к полузащитнику "Ренна" Ловро Майеру.
Майер выступает за "Ренн" после своего перехода из загребского "Динамо" за 11 миллионов фунтов в 2021 году. Забив шесть голов и отдав девять результативных передач в своем дебютном французском сезоне, Ловро попал в символическую сборную Лиги 1.
Этот сезон складывается не так удачно для Майера, который часто используется для ротации, и Daily Mail стало известно, что 25-летний игрок сборной Франции открыт к смене клуба.
В этом сезоне Майера регулярно просматривают скауты "Тоттенхэма", чей вингбек Джед Спенс выступает за "Ренн" на правах аренды, однако "Арсенал" и "Ливерпуль" проявляют более серьезный интерес к Ловро.
Ожидается, что "Ренн" не будет стоять у Майера на пути, если получит 30 млн. фунтов в качестве компенсации.
30.04.2023 13:00
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он хорват
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