Рэднапп ожидает, что "Сити" сделает требл в этом сезоне

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп ожидает, что "Манчестер Сити" завершит этот сезон с треблом.

Посреди этой недели "Сити" одержал победу 4:1 над "Арсеналом", что открывает прямую дорогу для "горожан" к очередному титулу Премьер-Лиги.



Также команда Хосепа Гвардиола готовится к противостоянию с "Реалом" в полуфинале Лиги Чемпионов, а 3 июня сразится с "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии.



Прежде лишь "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона удавалось выиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов в течение одного сезона, и Рэднапп чувствует, что "Сити" готов повторить это легендарное достижение сезона 1998/98.



"Если говорить о требле, то я не ожидаю ничего другого, кроме победы "Манчестер Сити" над "Реалом" в Лиге Чемпионов после того, как "Сити" умудрился каким-то образом проиграть им в прошлом году, когда все было в их руках".



"Я не представляю, что они проиграют финал Кубка Англии, противостоя ослабленному травмами "Манчестер Юнайтед". Далее Премьер-Лига, и здесь есть ощущение, что титул в их руках. Я безмерно уважаю то, что они делают, как играют и как Пеп заставляет их показывать свой лучший футбол".



"Лига Чемпионов — это то, что Пеп хочет больше всего. Они могут проиграть ее только в том случае, если будут давать отдых игрокам, но я не ожидаю этого. Он должен поддерживать каждого свежим и готовым к этим важным для клуба месяцам. Так и проверяется класс тренера", — сообщил Рэднапп Sky Sports.