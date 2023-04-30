Уолкер намерен отработать оставшийся год по контракту с "Сити"

Правый защитник Кайл Уолкер намерен отработать свой заключительный год по контракту с "Манчестер Сити".

Ранее в этом месяце главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Уолкер не подходит для его новой тактики, а медиа сразу принялись спекулировать насчет отъезда Кайла из Манчестера.



32-летнего игрока сборной Англии, чья зарплата в "Сити" составляет 150,000 фунтов в неделю, сватали в "Астон Виллу" и "Милан".



И хотя "Сити" открыт к расставанию с Уолкером, оценивая того в 25 миллионов фунтов, сам Кайл предпочитает остаться, даже ему уготована роль на обочине планов Гвардиолы на следующий сезон.



По информации Daily Star, Уолкер планирует дождаться лета 2024, когда он станет свободным агентом и сможет сам решить, куда ему отправиться.



Добавим, в этом сезоне Кайл сыграл 27 матчей за "горожан" с учетом всех соревнований, не совершив ни одного результативного действия.