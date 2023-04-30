"Ливерпуль" заинтересован в Угарте

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику оборонительного плана "Спортинга" Мануэлю Угарте.

Ожидается, что грядущим летом "Ливерпуль" основательно укрепит свой центр поля — "красные" специально отказались от покупки Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии", чтобы позволить себе нескольких игроков в эту зону.



Как сообщают O Jogo и CNN Portugal, "Ливерпуль" уже установил контакт со "Спортингом" насчет приобретения Угарте, который в этом розыгрыше Лиги Чемпионов совершил больше всех отборов (29), несмотря на невыход лиссабонской команды в плей-офф.



22-летний уругваец, чей контракт со "Спортингом" предполагает отступные в 53.1 млн. фунтов, рассматривается "красными" в качестве долгосрочной замены для Фабиньо, который резко сбавил в этом сезоне.



Стоит отметить, что "Ливерпуль" состоит в хороших отношениях с агентом Угарте в лице Жорже Мендеша, который в недавнем прошлом помог "красным" заполучить Диогу Жоту и Дарвина Нуньеса, партнера Мануэля по сборной Уругвая.