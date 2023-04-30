"Астон Вилла" лидирует в борьбе за Кекчю

"Астон Вилла" опережает другие клубы Премьер-Лиги в борьбе за полузащитника "Фейеноорда" Оркуна Кекчю.

В свои 22 года Кекчю является капитаном "Фейеноорда", который сейчас приближается к титулу Эредивизии. Ожидается, что именно Оркун будет признан Игроком Года в голландском первенстве.



Кекчю не испытывает недостатка в поклонниках. Почти половина клубов Премьер-Лиги сделали запросы насчет Оркуна, который также имеет предложения из Португалии, Италии и Испании.



Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что наивысшие шансы заполучить Кекчю имеет "Астон Вилла", чьи скауты регулярно посещают матчи "Фейеноорда" в этом году.



"Вилла" переживает настоящий подъем после назначения Унаи Эмери главным тренером, и этот проект выглядит привлекательно в глазах игрока сборной Турции.



Помимо Кекчю, "Вилла" следит и за его партнером по "Фейеноорду" Сантьяго Хименесом. 22-летний мексиканский нападающий является лучшим бомбардиром команды Арне Слота в этом сезоне Эредивизии с 12 голами.