Гвардиола: "Я женат, но люблю Гюндогана"

Хосеп Гвардиола и Илкай Гюндоган Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался в любви к своему полузащитнику Илкаю Гюндогану.

Семь лет назад Гюндоган стал первым приобретением Гвардиолы в "Сити". Илкай до сих пор остается ключевым игроком "горожан" и носит капитанскую повязку.

Гвардиола испытывает восхищение к Гюндогану, но предпочел уклониться от ответа на вопрос, будет ли продлен истекающий в конце сезона контракт 32-летнего немца, которого связывают с переходом в "Барселону".

"Я люблю его. Я обожаю его. Я женат, но я обожаю его!"

"Илкай — такой важный игрок. Он скромен и молча ведет за собой — но каждый все равно его слушает, когда он говорит".

"Он является футболистом с идеальной специализацией. Он является атакующим полузащитником с голевым чутьем и результативными передачами".

"Он так умен и всегда занимает правильное положение. Также он может сыграть опорного полузащитника".

"Илкай — исключительный игрок во всех отношениях", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Гюндоган, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2023 08:00

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