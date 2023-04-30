Тен Хаг подтвердил, что хочет купить нападающего

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что приглашение нападающего является его приоритетной задачей на грядущее лето.

С приближением летнего трансферного окна набирают обороты слухи об интересе "Юнайтед" к Харри Кейну из "Тоттенхэма". Также с переездом на "Олд Траффорд" связывают Виктора Осимхена из "Наполи", Душана Влаховича из "Ювентуса" и Расмуса Хейлунда из "Аталанты".



Тен Хаг не видит смысла отрицать очевидное и признает, что в этом сезоне "Юнайтед" не хватает бомбардира.



"Будет ли приглашение 9-го номера моим приоритетом? Да, я думаю, каждый знает это. Это не секрет, что весь сезон мы испытываем дефицит 9-х номеров".



"Во-первых, мы расстались с Роналду. Кроме того, Антони Мартиаль часто не был доступен, Джейдон Санчо часто не был доступен. В таких условиях у тебя возникает дефицит игроков передней линии".



"Мы были вынуждены проводить много матчей, имея ограниченное количество игроков, поэтому нам определенно нужно усилить свой состав игроками передней линии".



"Ты можешь решать эту проблему по-разному. Рэшфорд способен очень хорошо сыграть традиционного 9-го номера, как и Антони Мартиаль".



"У нас есть игроки для этой роли, но нам определенно нужно добавить атакующих игроков, классных игроков, которые усилят переднюю линию и будут по-настоящему влиять на игру", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.