34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 30 апреля, пятью поединками продолжится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — ЛИДС 16:00



"Борнмут" выиграл шесть из 11 последних матчей в Премьер-Лиге (5 поражений). В этом сезоне "Лидс" набрал девять очков на выезде — только у "Ноттингем Форест меньше (6). "Белые" одержали 10 побед в 13 встречах с "вишенками" в рамках чемпионата, включая девять в 10 последних.



Полузащитник "Борнмута" Маркус Тавернье под вопросом из-за болевых ощущений в районе задней поверхности бедра. Также проблемы со здоровьем имеются у Матиаса Виньи и Маркоса Сенеси. Райан Фредерикс, Хуниор Станислас и Хамед Траоре точно не сыграют.



Вингер "Лидса" Луис Синистерра выбыл до конца сезона с травмой лодыжки. Макс Вебер под вопросом. Стюарт Даллас и Тайлер Адамс остаются в лазарете.



ФУЛХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 16:00



"Фулхэм" потерпел пять поражений в семи последних матчах Премьер-Лиги — на одно больше, чем в 16 предыдущих. В случае победы "Манчестер Сити" впервые с 17 февраля выйдет на первое место. "Горожане" выиграл все 13 последних встреч с "дачниками" во всех соревнованиях.



У вингера "Фулхэма" Виллиана имеются некоторые проблемы с задней поверхностью бедра, из-за чего он пропустил матч против "Астон Виллы" во вторник. Харри Уилсон оправился после болезни. Александар Митрович все еще дисквалифицирован.



Защитник "Сити" Натан Аке по-прежнему травмирован, но его возвращение после повреждения задней поверхности бедра не за горами.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АСТОН ВИЛЛА 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" не проигрывает дома в Премьер-Лиге уже 14 матчей кряду (11 побед, 3 ничьи), и это лучшая серия такого рода в дивизионе из непрервавшихся. "Астон Вилла" не знает поражений уже 10 поединков чемпионата кряду (8 побед, 2 ничьи). "Красные дьяволы" потерпели два поражения в трех последних встречах с "вилланами" в чемпионате — как и в 51 предыдущей (37 побед, 12 ничьих).



Защитник "Юнайтед" Харри Магуайр должен вернуться к воскресенью, но его коллеги по позиции Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан по-прежнему отсутствуют. Алехандро Гарначо возобновил тренировки, однако играть еще не готов.



"Вилла" по-прежнему не может рассчитывать на Мэтти Кэша, Бубакара Камара, Филиппе Коутиньо и Леона Бэйли.



НЬЮКАСЛ — САУТГЕМПТОН 16:00 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл" выиграл семь из восьми последних матчей в Премьер-Лиге, а в двух последних забил 10 голов. "Саутгемптон" не знает побед уже восемь поединков кряду в чемпионате (3 ничьи, 5 поражений). "Святые" выиграли лишь раз в 17 последних выездах к "сорокам" в рамках Премьер-Лиги (4 ничьи, 12 поражений) — 1:2 в январе 2015.



Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен по-прежнему не готов играть, как и Эмиль Крафт.



"Саутгемптону" нужно оценить состояние Армеля Белла-Кочапа, Ромена Перро и Джеймса Уорд-Проуза. Мохаммед Салису, Хуан Лариос и Тино Ливраменто точно не сыграют.



ЛИВЕРПУЛЬ — ТОТТЕНХЭМ 18:30 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" выиграл все три последних матча в Премьер-Лиге, хотя пропускал в каждом из них. "Тоттенхэм" не знает побед на выезде в чемпионате уже пять поединков кряду (2 ничьи, 3 поражения). "Красные" уступили только однажды в 20 последних встречах со "шпорами" в Премьер-Лиге.



Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате вернулся в строй. Наби Кейта возобновил тренировки. Диогу Жотв в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Вест Хэма". Роберто Фирмино продолжает лечиться.



Капитана "Тоттенхэма" Уго Льориса все еще беспокоит бедро. Эмерсон Роял, Райан Сессеньон, Ив Биссума и Родриго Бентанкур остаются в лазарете.