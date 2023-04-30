Ходжсон отказался обсуждать свое будущее в "Пэлас"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон отказался обсуждать свое будущее в клубе после окончания этого сезона.

Придя на место Патрика Виейра чуть более месяца назад, 75-летний Ходжсон мгновенно преобразил "Пэлас". После возвращения Роя "орлы" выиграли четыре из шести своих матчей, включая победу 4:3 против "Вест Хэма" в субботу.



Результативная перестрелка с "молотобойцами" позволила "Пэлас" достичь знакового рубежа в 40 очков, попутно опередив "Челси" в таблице Премьер-Лиги.



Фактически клуб с "Селхерст Парк" решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге, однако Ходжсон не готов обсуждать, будет ли он продлевать свой истекающий в конце сезона контракт.



"Я совершенно не готов говорить насчет этого. Что случится после этого сезона, то случится. В данный момент я собираюсь насладиться этим последним месяцем и не буду давать никаких комментариев (насчет своего будущего)".



"Задавать такие вопросы — это в вашем стиле, но я предпочитаю ничего не говорить. Иначе я повторю забавный комментарий Джеймса Томкинса, который сказал: "Что вы ищите? Очередные золотые часы? Так это не я!" — цитирует Ходжсона Evening Standard.