Гравенберх рвется в "Ливерпуль"

Полузащитник "Баварии" Райан Гравенберх готов попросить свой клуб отпустить его в "Ливерпуль" грядущим летом.

Гравенберх только прошлым летом перебрался в "Баварию" из "Аякса" за 20 миллионов фунтов, включая бонусы, но пока совершенно себя не проявил в Мюнхене.



Ранее ходили слухи, что "Бавария" готова быть терпеливой с Гравенберхом и не собирается его продавать грядущим летом, однако Кристиан Фальк из Bild утверждает, что Райан готов настаивать на своем трансфере уже после одного сезона.



Гравенберх разочарован своей ситуацией в "Баварии" и надеется вернуть свою карьеру в колею с помощью трансфера, а "Ливерпуль" видится Райану идеальным вариантом.



По информации Фалька, "Ливерпуль" провел уже две предметные встречи с представителями Граверберха — в Голландии и Англии. И 20-летний полузащитник крайне польщен интересом к нему со стороны гранда Премьер-Лиги.