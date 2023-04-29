Гравенберх рвется в "Ливерпуль"
Полузащитник "Баварии" Райан Гравенберх готов попросить свой клуб отпустить его в "Ливерпуль" грядущим летом.
Гравенберх только прошлым летом перебрался в "Баварию" из "Аякса" за 20 миллионов фунтов, включая бонусы, но пока совершенно себя не проявил в Мюнхене.
Ранее ходили слухи, что "Бавария" готова быть терпеливой с Гравенберхом и не собирается его продавать грядущим летом, однако Кристиан Фальк из Bild утверждает, что Райан готов настаивать на своем трансфере уже после одного сезона.
Гравенберх разочарован своей ситуацией в "Баварии" и надеется вернуть свою карьеру в колею с помощью трансфера, а "Ливерпуль" видится Райану идеальным вариантом.
По информации Фалька, "Ливерпуль" провел уже две предметные встречи с представителями Граверберха — в Голландии и Англии. И 20-летний полузащитник крайне польщен интересом к нему со стороны гранда Премьер-Лиги.
29.04.2023 23:00
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Со скамейки Баварии в основу Ливерпуля.
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Не нужен, кроме антропометрических данных, нихуя нет.
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