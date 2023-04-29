Тен Хаг видит в Лавиа преемника для Каземиро

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заинтересован в приобретении полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа.

Не захотев ждать своего шанса в "Манчестер Сити", прошлым летом Лавиа отправился в "Саутгемптон", где обрел желаемое — регулярную игровую практику.



29-летний бельгиец провел 29 матчей за "святых" во всех соревнованиях и своей игрой привлек интерес ряда больших клубов, очередным из которых стал "Юнайтед".



Как утверждает The Independent, Тен Хаг является большим фанатом Лавиа, рассматривает Ромео в качестве преемника для Каземиро, альтернативы которому у "красных дьяволов" сейчас просто нет.



Отметим, что "Сити" принадлежит опция обратного выкупа Лавиа, а если "горожане" ей не воспользуются, то смогут получить 20 процентов с последующей перепродажи игрока "Саутгемптоном".