Рэтклифф стал фаворитом на покупку "Юнайтед"
Богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф стал фаворитом на покупку "Манчестер Юнайтед".
Накануне вечером семейство Глэйзеров завершило сбор третьих и одновременно финальных предложений от потенциальных покупателей "Юнайтед".
И Daily Mail может подтвердить, что в своем свежем предложении Рэтклифф оценивает клуб дороже, нежели катарский шейх Джассим.
Рэтклифф предлагает выкупить все 69 процентов акций, принадлежащих Глэйзерам, или чуть более 50 процентов с сохранением оставшейся доли за братьями Аврамом и Джоэлом.
В то же время шейх Джассим хочет приобрести "Юнайтед" целиком, предлагая за клуб с "Олд Траффорд" чуть более 5 млрд. фунтов, что меньше ожиданий Глэйзеров.
Как бы то ни было, теперь Глэйзеры должны выбрать наиболее предпочтительного претендента, и это произойдет в ближайшие 7-10 дней.
29.04.2023 21:00
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Дэнни со времен поттерианы не узнать
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Вот и шейх.
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