Рэтклифф стал фаворитом на покупку "Юнайтед"

Богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф стал фаворитом на покупку "Манчестер Юнайтед".

Накануне вечером семейство Глэйзеров завершило сбор третьих и одновременно финальных предложений от потенциальных покупателей "Юнайтед".



И Daily Mail может подтвердить, что в своем свежем предложении Рэтклифф оценивает клуб дороже, нежели катарский шейх Джассим.



Рэтклифф предлагает выкупить все 69 процентов акций, принадлежащих Глэйзерам, или чуть более 50 процентов с сохранением оставшейся доли за братьями Аврамом и Джоэлом.



В то же время шейх Джассим хочет приобрести "Юнайтед" целиком, предлагая за клуб с "Олд Траффорд" чуть более 5 млрд. фунтов, что меньше ожиданий Глэйзеров.



Как бы то ни было, теперь Глэйзеры должны выбрать наиболее предпочтительного претендента, и это произойдет в ближайшие 7-10 дней.