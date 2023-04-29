Новички "Челси" жалеют, что заключили долгосрочные контракты

Некоторые из игроков "Челси" уже пожалели, что заключили долгосрочные контракты с лондонским клубом.

За два трансферных окна при новом владельце Тодде Бели "Челси" потратил около 600 миллионов фунтов на трансферы, и в данный момент первая команда "синих" насчитывает свыше трех десятков игроков.



Многие из пришедших в этот период игроков заключили контракты на семь лет или дольше — например, купленные в январе Михаил Мудрик и Энцо Фернандес связали свое будущее с "Челси" сразу на восемь с половиной лет.



Как утверждает The Athletic, сейчас некоторые игроки уже жалеют, что связали свое будущее с "Челси" на столь длительный срок, ведь это усложняет их потенциальный уход из клуба, и на то есть несколько причин.



Во-первых, "Челси" находится в глубоком игровом кризисе, до сих пор не назначил нового главного тренера и остался без Лиги Чемпионов на следующий сезон. Будущее клуба вызывает большие опасения у футболистов.



Непопадание в Лигу Чемпионов автоматически влечет снижение зарплат игроков, купленных или продленных при Бели. Ранее сообщалось, что это снижение может достигать 30 процентов, хотя Daily Mail утверждает, что некоторые лишатся аж половины жалования.



Наконец, обилие игроков в первой команде означает, что многие из дорогостоящих приобретений испытывают дефицит игровых минут и чувствуют себя несчастными.