"Брайтон" забил "Вулверхэмптону" шесть голов без ответа

"Брайтон" одержал свою самую крупную победу за все время своих выступлений в Премьер-Лиге, сокрушив "Вулверхэмптон" со счетом 6:0.

"Брайтону" удалось открыть счет уже на шестой минуте. Данни Уэлбек нанес удар пяткой, стоя спиной к воротам, из центра штрафной площади, а Дениз Ундав подправил мяч в цель — 1:0.



Не успев прийти в себя, "Вулверхэмптон" пропустил еще раз. Хулио Энсисо совершил рывок с мячом, добрался до подступов к штрафной, после чего сделал передачу внутрь площадки на свободного Паскаля Гросса, который в касание нанес обводящий удар — 2:0.



"Волки" попытались отодвинуть игру от своих ворот, провели несколько атак и однажды даже напрягли голкипера "чаек" Джейсона Стила, но на 26-й минуте разница в счете стала крупной. Гросс принял поперечную передачу от Энсисо на подступах к штрафной, а затем, не опуская мяч на газон, пробил в притирку со штангой — 3:0.



У гостей ничего не ладилось, и до перерыва они пропустили четвертый гол. Первис Эступиньян навесил с левого фланга к дальней штанге, где Уэлбек кивком головы опустил мяч в ворота — 4:0.



Второй тайм начался с того, что Уэлбек нанес дальний удар с левой ноги, чем застал голкипера "Вулверхэмптона" Жозе Са врасплох — 5:0.



"Волки" уже не сопротивлялись, в вот "чайки" расслабляться не собирались. На 66-й минуте Жозе Са подставил Матеуша Нунеша, который мгновенно оказался под прессингом после короткой передачи из штрафной. Случился перехват, и Ундав технично перебросил мяч через голкипера гостей — 6:0.



В остатке матча хозяева "Амекс" создали еще несколько моментов, но в итоге ограничились шестью голами.



"Брайтон" реабилитировался за поражения от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии и от "Ноттингем Форест в Премьер-Лиге, причем одержал эту яркую победу без ряда основных игроков в стартовом составе. "Чайки" укрепили свои шансы на попадание в еврокубки.



"Брайтон" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче