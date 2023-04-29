"Брайтон" забил "Вулверхэмптону" шесть голов без ответа
"Брайтон" одержал свою самую крупную победу за все время своих выступлений в Премьер-Лиге, сокрушив "Вулверхэмптон" со счетом 6:0.
"Брайтону" удалось открыть счет уже на шестой минуте. Данни Уэлбек нанес удар пяткой, стоя спиной к воротам, из центра штрафной площади, а Дениз Ундав подправил мяч в цель — 1:0.
Не успев прийти в себя, "Вулверхэмптон" пропустил еще раз. Хулио Энсисо совершил рывок с мячом, добрался до подступов к штрафной, после чего сделал передачу внутрь площадки на свободного Паскаля Гросса, который в касание нанес обводящий удар — 2:0.
"Волки" попытались отодвинуть игру от своих ворот, провели несколько атак и однажды даже напрягли голкипера "чаек" Джейсона Стила, но на 26-й минуте разница в счете стала крупной. Гросс принял поперечную передачу от Энсисо на подступах к штрафной, а затем, не опуская мяч на газон, пробил в притирку со штангой — 3:0.
У гостей ничего не ладилось, и до перерыва они пропустили четвертый гол. Первис Эступиньян навесил с левого фланга к дальней штанге, где Уэлбек кивком головы опустил мяч в ворота — 4:0.
Второй тайм начался с того, что Уэлбек нанес дальний удар с левой ноги, чем застал голкипера "Вулверхэмптона" Жозе Са врасплох — 5:0.
"Волки" уже не сопротивлялись, в вот "чайки" расслабляться не собирались. На 66-й минуте Жозе Са подставил Матеуша Нунеша, который мгновенно оказался под прессингом после короткой передачи из штрафной. Случился перехват, и Ундав технично перебросил мяч через голкипера гостей — 6:0.
В остатке матча хозяева "Амекс" создали еще несколько моментов, но в итоге ограничились шестью голами.
"Брайтон" реабилитировался за поражения от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии и от "Ноттингем Форест в Премьер-Лиге, причем одержал эту яркую победу без ряда основных игроков в стартовом составе. "Чайки" укрепили свои шансы на попадание в еврокубки.
"Брайтон" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
29.04.2023 19:00
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Последние комментарии:
Разыбать жилой дом - это контрнаступление?
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Пидорастелка. Бавария-Членси. Пледначертано звездами. Пи3духель. Сюл.
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Уелбиньо хорош был.
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Зинченко + Зина (52.2 ляма + 35 ляма) > Холланд + Аканджи (60 лям + 17 лям). Но есть один нюанс)))))))))
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Холанд обойдется «Ман Сити» почти в 250 млн евро, включая зарплату. Комиссия агентам – 50 млн евро.
Стало известно, сколько «Манчестер Сити» потратит на Эрлинга Холанда.
Как утверждает The Telegraph, английскому клубу трансфер обойдется в 213 млн фунтов (248,5 млн евро).
«Ман Сити» активирует опцию выкупа норвежца у дортмундской «Боруссии» за 75 млн евро (64 млн фунтов).
По 5-летнему контракту форвард заработает 107 млн фунтов (в эту сумму включен подписной бонус). Представители и агенты футболиста получат до 50 млн евро (42 млн фунтов).
(ответить)
отдельных новостей про матчи Челси больше не нужно, Ньюкасл и разные брайтоны больше заслуживают
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только на перепродаже зины и джизеса в арсосал сито заработало 52 ляма. Сракер - лох смердячий)
(ответить)
Пидоластелка. Бавария-Членси. Пледначелтано звездами. Пи3духель. Сюл.
(ответить)
Холанд обойдется «Ман Сити» почти в 250 млн евро, включая зарплату. Комиссия агентам – 50 млн евро.
Стало известно, сколько «Манчестер Сити» потратит на Эрлинга Холанда.
Как утверждает The Telegraph, английскому клубу трансфер обойдется в 213 млн фунтов (248,5 млн евро).
«Ман Сити» активирует опцию выкупа норвежца у дортмундской «Боруссии» за 75 млн евро (64 млн фунтов).
По 5-летнему контракту форвард заработает 107 млн фунтов (в эту сумму включен подписной бонус). Представители и агенты футболиста получат до 50 млн евро (42 млн фунтов).
(ответить)
А в Брайтоне есть белые? Или одни обезьяны?
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Стоимость трансфера и сумма контракта
Сам футболист тоже был мотивирован поработать именно с Гвардиолой.
Стоимость трансфера — самое интересное и непрозрачное в этом переходе. По информации The Telegraph, «Манчестер Сити» активирует пункт об отступных Эрлинга, однако «горожан» ожидают дополнительные траты:
? 75 млн – сумма выкупа, прописанная в контракте Холанда с «Боруссией»;
? 125 млн – подписной бонус и суммарная зарплата игрока за пять лет (именно на такой срок будет рассчитан контракт). Норвежец будет получать около £ 350 тыс. в неделю;
? 50 млн – выплаты агентам и представителям Холанда.
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Столько же хуев наркот за щеку принял сегодня. И это не предел)
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забили всё, что в предыдущих играх не залетало
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