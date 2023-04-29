Рэднапп: "Де Брюйне — лучший полузащитник в мире"

Экс-игрок "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" Джейми Рэднапп назвал Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" "лучшим полузащитником в мире".

31-летний Де Брюйне устроил настоящий мастер-класс в победном для "Сити" матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшую среду, оформив дубль и отдав одну результативную передачу.



По мнению Рэднаппа, Де Брюйне сочетает в себе лучшие качества великих полузащитников в истории Премьер-Лиги, и сейчас никто не может сравниться с Кевином.



"Это тяжело, потому что я собираюсь говорить о семье — в Премьер-Лиге никогда не было забивного полузащитника лучше, чем Фрэнк Лэмпард. Стивен Джеррард, Патрик Виейра, Рой Кин — все они великолепные игроки".



"Но я просто чувствую, что никогда не видел игрока, который бы так красиво исполнял передачи, как это делает он, обладая всеми своими атрибутами. У него высокий футбольный IQ, он видит свободные зоны и может с высочайшей точностью исполнить туда передачу — я никогда не видел этого прежде. А также он забивает голы, у него прекрасный удар, и для меня он лучший".



"Многие люди говорят насчет Пола Скоулза, и с ним они очень похожи в том, как видят игру. Но Пол не обладал высокой скоростью, он не был самым мобильным игроком — просто его мозги были так хороши, и когда ты играл против него, он создавал тебе проблемы в столь многих отношениях".



"Если ты дашь ему пространство, он вырежет передачу на 30 метров. Если ты будешь играть плотно с ним, он сыграет в одно-два касания. Так же было с Джеррардом и Лэмпардом. Все эти игроки обладали качествами, которые делали их великими. Но у Кевина Де Брюйне есть все их качества".



"Его футбольные мозги и IQ делают его номером один, на мой взгляд. Надеюсь, мы сможем больше наслаждаться его игрой. Каждый молодой футболист должен следить за ним и учиться у него игре в полузащите".



"Прямо сейчас он лучший полузащитник в мире", — сообщил Рэднапп Sky Sports.