Магуайр опасается, что ему придется уйти из МЮ

Защитник Харри Магуайр все больше опасается, что у него не остается иного выбора, кроме как уйти из "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

В этом сезоне Магуайр не является основным игроком "Юнайтед". Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг предпочитает использовать в центре обороны Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса, которые, правда, в данный момент оба травмированы.



Магуайр всегда был настроен на то, чтобы остаться в "Юнайтед" и сражаться за свое место в команде, однако 30-летний защитник опасается, что ему просто нет места в долгосрочных планах Тен Хага.



Магуайр обеспокоен тем, что дефицит игрового времени на клубном уровне может поставить под угрозу его намерение выступить за сборную Англии на Евро-2024 в следующем году, сообщает Daily Mail.



Учитывая возраст Магуайра и его истекающий через два года контракт, грядущее лето будет лучшим моментом для "Юнайтед", чтобы продать своего капитана.