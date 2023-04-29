Маунт стал ключевой целью для "Арсенала"
"Арсенал" определил полузащитника "Челси" Мейсона Маунта в качестве своей ключевой цели на летнее трансферное окно.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассматривает центр поля в качестве важнейшей зоны, которая нуждается в усилении после этого сезона.
Об интересе "Арсенала" к Маунту сообщалось и ранее, однако Daily Mail утверждает, что теперь 24-летний игрок сборной Англии стал ключевой целью для "канониров".
"Арсенал" надеется воспользоваться тем, что у Маунта остается только один год по контракту. Если "Челси" не удастся договориться о новой сделке с Мейсоном, тот будет продан грядущим летом.
Ранее с переходом в "Арсенал" также связывали Деклана Райса из "Вест Хэма", однако Артета предпочитает распределить свой трансферный бюджет на нескольких игроков, нежели крупно тратиться на одного, и это только повышает шансы на приобретение Маунта.
29.04.2023 16:00
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Последние комментарии:
Ехехехе))))
Гейгуннеры хотят снова отсосать)
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Ну хз, есть позиции которые больше нуждаются в усилении)
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Никогда еще из Челси хорошего не приходило. Все время сбывают просроченный товар
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Я скорее кончу в рот членочосу88,чем Арс подпишет этого днаря.
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