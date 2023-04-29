Маунт стал ключевой целью для "Арсенала"

Мейсон Маунт "Арсенал" определил полузащитника "Челси" Мейсона Маунта в качестве своей ключевой цели на летнее трансферное окно.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассматривает центр поля в качестве важнейшей зоны, которая нуждается в усилении после этого сезона.

Об интересе "Арсенала" к Маунту сообщалось и ранее, однако Daily Mail утверждает, что теперь 24-летний игрок сборной Англии стал ключевой целью для "канониров".

"Арсенал" надеется воспользоваться тем, что у Маунта остается только один год по контракту. Если "Челси" не удастся договориться о новой сделке с Мейсоном, тот будет продан грядущим летом.

Ранее с переходом в "Арсенал" также связывали Деклана Райса из "Вест Хэма", однако Артета предпочитает распределить свой трансферный бюджет на нескольких игроков, нежели крупно тратиться на одного, и это только повышает шансы на приобретение Маунта.


Метки Арсенал, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2023 16:00

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  1. chelsea88 29.04.2023 16:52 # chelsea88
    Ехехехе))))
    Гейгуннеры хотят снова отсосать)

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  2. redwhitegun 29.04.2023 16:34 # redwhitegun
    Ну хз, есть позиции которые больше нуждаются в усилении)

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  3. takernotagiver 29.04.2023 16:24 # takernotagiver
    Никогда еще из Челси хорошего не приходило. Все время сбывают просроченный товар

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  4. arsfann 29.04.2023 16:17 # arsfann
    Я скорее кончу в рот членочосу88,чем Арс подпишет этого днаря.

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