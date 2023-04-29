Стерлинг рассказал об атмосфере в раздевалке "Челси"

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг рассказал об атмосфере в раздевалке своей команды в этом сезоне.

Дебютный сезон Стерлинга за "Челси" складывается ужасно — "синие" финишируют без трофеев и даже без Лиги Чемпионов, к чем Рахим совсем не привык в своем бывшем клубе "Манчестер Сити".



Стерлинг тяжело переживает происходящее, но надеется, что назначение нового тренера поможет "Челси" вернуться в колею.



"У тебя в жизни не может быть позитив каждый день. Порой бывают неудачные периоды. Пока что я никогда не был в подобной ситуации в своей карьере, но я более чем готов к этому испытанию".



"Мы расстроены, когда уходим с поля в раздевалку, чувствуя злость и разочарование. Временами мы заканчиваем матч, и ты просто сидишь в раздевалке и смотришь куда-то в космос, потому что ты не можешь понять, что только что произошло".



"С этим тяжело мириться. Ты всегда стараешься видеть позитивное решение".



"Это непросто. Каждый в раздевалке привык к ощущению, когда ты побеждаешь каждую неделю. Это то, чем мы наслаждаемся и что хотим вернуть. У нас нет этого в этом году, и это не идеально".



"Уровень нашей игры, включая меня, не такой, как должен быть. Я ничуть не близок к своему обычному уровню".



"Но футбол бывает жесток, и чем больше ты стараешься исправить что-нибудь, тем хуже становится. Если ты зациклен на чем-либо, то может стать только хуже".



"Нам нужно увидеть правильное направление, и посмотрим, какие планы будут у нового тренера", — сообщил Стерлинг The Sun.