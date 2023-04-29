"Арсенал" готов продать Джаку

"Арсенал" готов выслушать предложения других клубов насчет полузащитника Гранита Джаки грядущим летом.

Несмотря на то, что "Арсенал" утратил инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги после серии из четырех матчей без побед, "канониры" уже гарантировали себе возвращение в Лигу Чемпионов.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета планирует основательно укрепить состав своей команды под элитный европейский турнир и сможет потратить выделенные ему средства и все то, что он заработает с продажи имеющихся игроков.



Среди тех, кто будет выставлен "Арсеналом" на продажу грядущим летом, Daily Mail называет защитника Кирана Тирни, полузащитника Эйнсли Мэйтланд-Найлса и нападающего Фоларина Балогана.



Также Артета готов отпустить Джаку, который сыграл почти 300 матчей за "Арсенал" после своего перехода в клуб в 2016 году. В этом сезоне 30-летний швейцарец является ключевым для "канониров" игроков, однако Микель уже присмотрел ему замену в лице Деклана Райса из "Вест Хэма".