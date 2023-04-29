Мерсон уверен, что "Арсенал" одержит победу над "Челси"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон уверен, что "канониры" прервут свою безвыигрышную серию в матче против "Челси" в следующий вторник.

Три раза подряд сыграв вничью в Премьер-Лиге, затем "Арсенал" был разгромлен в гостях у "Манчестер Сити" со счетом 4:1.



Однако Мерсон считает, что этот небольшой спад "Арсенала" несравним с тем глобальным кризисом, который переживает "Челси".



"Я просто не представляю, что это будет сложный матч для "Арсенала".



"Я буду шокирован, если "Челси" победит. Я смотрю на их расписание и гадаю, где они могут одержать свою следующую победу. Да, они принимают дома "Ноттингем Форест", но этот матч выглядит единственным относительно простым для них".



"В предстоящем матче я не ожидаю ничего другого, кроме победы "Арсенала".



"Учитывая глубину состава "Челси", они не должны занимать такую позицию, которую занимают. "Челси" не хватает хорошего центрального нападающего. Они не могут разобраться, откуда должны браться голы", — цитирует Мерсона Evening Standard.