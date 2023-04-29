Гринвуд смирился с тем, что уже не сыграет за МЮ

Нападающий Мейсон Гринвуд смирился с тем, что уже не сыграет за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в феврале с Гринвуда сняли обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки, от которой он теперь ожидает ребенка и на которой собирается жениться.



Тогда же "Юнайтед" инициировал собственное расследование, чтобы решить, будет ли Гринвуд, чей контракт с зарплатой в 70,000 фунтов в неделю рассчитан до 2025 года, снова допущен до выступлений за клуб.



В процессе расследования "Юнайтед" удалось установить, что против реабилитации 21-летнего англичанина выступают некоторые из его партнеров по раздевалке, а также женская команда "красных дьяволов", не говоря о том, что это был бы противоречивый шаг для репутации клуба.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Гринвуд уже смирился с тем, что его карьера в "Юнайтед" окончена. При этом Мейсон отчаянно хочет играть в футбол и собирается рассмотреть варианты за пределами Англии.