"Ньюкасл" определился с новым титульным спонсором
"Ньюкасл" определился со своим новым титульным спонсором, который будет платить клубу 25 миллионов фунтов в год.
Этот сезон является лучшим для "Ньюкасла" за последние десятилетия. Команда Эдди Хау держится на третьем месте в Премьер-Лиге и имеет прекрасные шансы квалифицироваться в Лигу Чемпионов.
Сейчас титульным спонсором "Ньюкасла" является букмекерская контора Fun88, сделка с которой стоимостью 8 млн. фунтов в год, была заключена еще до того, как клуб с "Сент-Джеймс Парк" был куплен могущественными инвесторами из Саудовской Аравии.
Как сообщает The Times, место Fun88 вскоре займет некая ближневосточная компания, название которой будет раскрыто "сороками" в следующем месяце.
В данный момент известно лишь то, что от своего нового титульного спонсора "Ньюкасл" будет получать более чем в три раза больше, нежели от Fun88, и это является отражением прогресса клуба.
29.04.2023 10:00
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Islam?
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"некая ближневосточная компания"
ахахахаха
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Fun88 совсем не халяльно
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