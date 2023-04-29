"Ньюкасл" определился с новым титульным спонсором

Каллум Уилсон "Ньюкасл" определился со своим новым титульным спонсором, который будет платить клубу 25 миллионов фунтов в год.

Этот сезон является лучшим для "Ньюкасла" за последние десятилетия. Команда Эдди Хау держится на третьем месте в Премьер-Лиге и имеет прекрасные шансы квалифицироваться в Лигу Чемпионов.

Сейчас титульным спонсором "Ньюкасла" является букмекерская контора Fun88, сделка с которой стоимостью 8 млн. фунтов в год, была заключена еще до того, как клуб с "Сент-Джеймс Парк" был куплен могущественными инвесторами из Саудовской Аравии.

Как сообщает The Times, место Fun88 вскоре займет некая ближневосточная компания, название которой будет раскрыто "сороками" в следующем месяце.

В данный момент известно лишь то, что от своего нового титульного спонсора "Ньюкасл" будет получать более чем в три раза больше, нежели от Fun88, и это является отражением прогресса клуба.


Метки Fun88, Ньюкасл, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2023 10:00

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  1. shakur 29.04.2023 11:06 # shakur
    Islam?

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  2. ruchinski 29.04.2023 10:46 # ruchinski
    "некая ближневосточная компания"

    ахахахаха

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  3. chelsea-69 29.04.2023 10:10 # chelsea-69
    Fun88 совсем не халяльно

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