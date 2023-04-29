"Ньюкасл" определился с новым титульным спонсором

"Ньюкасл" определился со своим новым титульным спонсором, который будет платить клубу 25 миллионов фунтов в год.

Этот сезон является лучшим для "Ньюкасла" за последние десятилетия. Команда Эдди Хау держится на третьем месте в Премьер-Лиге и имеет прекрасные шансы квалифицироваться в Лигу Чемпионов.



Сейчас титульным спонсором "Ньюкасла" является букмекерская контора Fun88, сделка с которой стоимостью 8 млн. фунтов в год, была заключена еще до того, как клуб с "Сент-Джеймс Парк" был куплен могущественными инвесторами из Саудовской Аравии.



Как сообщает The Times, место Fun88 вскоре займет некая ближневосточная компания, название которой будет раскрыто "сороками" в следующем месяце.



В данный момент известно лишь то, что от своего нового титульного спонсора "Ньюкасл" будет получать более чем в три раза больше, нежели от Fun88, и это является отражением прогресса клуба.