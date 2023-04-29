"Астон Вилла" вернется за Гендузи

"Астон Вилла" собирается возобновить свой интерес к полузащитнику "Марселя Маттео Гендузи.

Слухи о том, что главный тренер "Виллы" Унаи Эмери хочет воссоединиться с Гендузи, своим бывшим подопечным по "Арсеналу", ходили еще в январе.



Однако тогда "Марсель" заблокировал уход Гендузи, а Маттео забил лишь один гол после закрытия зимнего трансферного окна.



Спад формы Гендузи не повлиял на интерес "Виллы", которая собирается предпринять новую попытку заполучить 24-летнего француза, сообщает L'Equipe.



Французское издание утверждает, что уход Гендузи, чей контракт истекает в июне 2025" "неминуем". В услугах Маттео также заинтересован "Вест Хэм", но персона Эмери делает "Виллу" фаворитом в борьбе за игрока.



Добавим, именно Эмери пригласил Гендузи в "Арсенал" в 2018 году. Маттео сыграл 66 матчей за "канониров" при Унаи. При Микеле Артете француз провел только 12 поединков.