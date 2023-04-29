Гвардиола: "Арсенал" не собирается сдаваться"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что чемпионская гонка Премьер-Лиги еще не окончена.

Благодаря победе 4:1 над "Арсеналом" в минувшую среду "Сити" сократил отставание от лидера Премьер-Лиги до двух очков и при этом имеет два матча в запасе.

Однако Гваридола уверен, что "Арсенал" не выбросит белый фланг. Хосеп предупреждает, что расслабленность может обернуться потерей очков для "горожан".

"Я прекрасно знаю Микеля (Артета), да и мои игроки знают, что "Арсенал" не собирается сдаваться".

"Арсенал" уже достиг одной из реальных наград, попав в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Они не сдадутся".

"Если бы мы имели отрыв в 10 очков, я бы сказал, что все почти закончено, но реальность такова, что мы в двух очках позади. У нас есть два матча в запасе, но мы должны уважать команды, против которых сыграем: "Вест Хэм" и "Брайтон". Мы должны победить их".

"Я сказал своим игрокам, что случившееся с "Арсеналом" в последних матчах — три ничьи, одно поражение — может случиться и с нами. Разве это невозможно? Нет мои друзья, это может случиться. Ты можешь растерять все очки в течение одной недели".

"Мы должны осознавать это, и тогда нам будет проще не терять очки", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Арсенал, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2023 08:00

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  1. chelsea88 29.04.2023 09:13 # chelsea88
    Да он издевается над несчастными гомогуннерами.

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  2. true-manc 29.04.2023 08:15 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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