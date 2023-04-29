Кейн думает уйти из "Тоттенхэма" свободным агентом
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рассматривает возможность, чтобы дождаться истечения своего контракта со "шпорами" в июне 2024.
В данный момент у Кейна остается всего один полный год по контракту. Кроме того, грядущим летом ему исполнится 30 лет, что оставляет Харри не так много времени, если он хочет попробовать себя в каком-нибудь топ-клубе.
Ранее ожидалось, что грядущим летом Харри сделает выбор между новым контрактом и уходом из "Тоттенхэма", однако The Telegraph утверждает, что у Харри есть третий вариант.
Капитан сборной Англии открыт к идее, чтобы остаться в "Тоттенхэме" еще на один сезон, а затем уйти свободным агентом. В таком случае Харри уже с января сможет вести переговоры с зарубежными клубами.
Издание добавляет, что в данный момент "шпоры" скептично настроены насчет продления сотрудничества со своим лучшим бомбардиром всех времен, забившим 274 гола за 10 лет в клубе.
29.04.2023 07:00
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Уже упустил свой шанс, в 30 лет никому не будет нужен. Самым оптимальным вариантом будет остаться в шпорах, стать легендой клуба и т.д.
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