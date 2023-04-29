34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 29 апреля, тремя поединками стартует 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ВЕСТ ХЭМ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



После возвращения Рой Ходжсона "Кристал Пэлас" набрал 10 очков в пяти матчах и может впервые с апреля 2014 оформить четыре победы подряд в Премьер-Лиге за календарный месяц. "Вест Хэм" выиграл оба последних выездных поединка в чемпионате, не пропустив в них ни гола. "Орлы" пропускали в каждой из 17 последних встреч с "молотобойцами" в Премьер-Лиге, а в 11 последних встречах забивали обе команды.



Вингер "Пэлас" Уилфрид Заха снова готов играть после четырех матчей отсутствия с травмой паха. Поправился и Йоаким Андерсен, но Натан Фергюсон команде не поможет.



Единственной потерей "Вест Хэма" остается нападающий Джанлука Скамакка, перенесший операцию на колене.



БРЕНТФОРД — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00



"Брентфорд" потерпел только два домашних поражения в этом сезоне Премьер-Лиги — от "Арсенала" в сентябре и от "Ньюкасла" ранее в апреле. "Ноттингем Форест" не знал побед 11 матчей Премьер-Лиги кряду, пока не одолел "Брайтон" посреди этой недели. "Лесники" выиграли только трижды в 16 последних выездах к "пчелам" в рамках чемпионата.



Защитник "Брентфорда" Кристоффер Айер возвращается после травмы икроножной мышцы. У Кристиана Нергора проблемы с ахиллом.



"Форест" нужно оценить состояние Муссы Ниакате и Тайво Авоньи. Неко Уильямс уже не сыграет в этом сезоне из-за перелома челюсти.



БРАЙТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



За свою историю "Брайтон" провел девять матчей Премьер-Лиги в апреле — и не выиграл ни одного в этот месяц (7 ничьих, 2 поражения). "Вулверхэмптон" выиграл три из четырех последних поединков чемпионата — столько же, как и из 10 предыдущих (2 ничьи, 5 поражений). Ранее в этом сезоне "чайки" одержали победу 2:3 на "Молинью", но последний раз делали дубль против "волков" в высшем дивизионе еще в 1981/82.



Нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон под вопросом из-за проблем с лодыжкой. Должен вернуться Йоэл Велтман, но Тарик Лэмпти, Якуб Модер, Адам Лаллана и Джереми Сармьенто травмированы.



"Вулверхэмптон" по-прежнему лишен Чикиньо и Саши Калайджича. Бубакар Траоре не в форме.