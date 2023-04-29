"Брайтон" и "Бернли" заинтересованы в Милнере

"Брайтон" и "Бернли" заинтересованы в полузащитнике "Ливерпуля" Джеймсе Милнере, чей контракт истекает в конце этого сезона.

Милнер выступает за "Ливерпуль" с 2015 года, в течение этого времени выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Чемпионов.



В этом сезоне 37-летний англичанин используется исключительно для ротации, отметившись только шестью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Как утверждает The Athletic, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет сохранить Милнера, однако пока у ветерана нет договоренности с боссами мерсисайдского клуба.



Зато у Милнера есть варианты на стороне. Заполучить Джеймса хочет не только претендующий на попадание в еврокубки "Брайтон", но и возвращающийся в Премьер-Лигу "Бернли".



Наставник "Бернли" Венсан Компани на три месяца моложе Милнера, с которым они вместе поиграли за "Манчестер Сити".