Шейх Джассим предложит свыше 5 млрд. фунтов за МЮ

Олд Траффорд Третье предложение катарского шейха Джассима о покупке "Манчестер Юнайтед" составит свыше 5 миллиардов фунтов.

В пятницу вечером семейство Глэйзеров завершает сбор предложений насчет своего клуба. Ожидается, что затем хозяева "Юнайтед" определят наиболее предпочтительного претендента, с которым будут обсуждать заключительные детали сделки.

И если сэр Джим Рэтклифф готов приобрести чуть более 50 процентов "Юнайтед", оставив братьев Джоэла и Аврама Глэйзеров среди акционеров, то шейх Джассим хочет получить клуб целиком.

Как сообщает Daily Mail, шейх Джассим успеет до установленного Глэйзерами дедлайна, и его предложение будет рекордным в мире спорта, но все равно не дотянет до 6 млрд. фунтов, в которые "Юнайтед" был изначально оценен.


Метки Манчестер Юнайтед, шейх Джассим

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2023 23:00

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  1. mancunia-planet 28.04.2023 23:45 # mancunia-planet
    Жиды грамотно и в тоже время паскудно высасыват максимум с арабов, шакалы

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