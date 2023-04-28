Шейх Джассим предложит свыше 5 млрд. фунтов за МЮ

Третье предложение катарского шейха Джассима о покупке "Манчестер Юнайтед" составит свыше 5 миллиардов фунтов.

В пятницу вечером семейство Глэйзеров завершает сбор предложений насчет своего клуба. Ожидается, что затем хозяева "Юнайтед" определят наиболее предпочтительного претендента, с которым будут обсуждать заключительные детали сделки.



И если сэр Джим Рэтклифф готов приобрести чуть более 50 процентов "Юнайтед", оставив братьев Джоэла и Аврама Глэйзеров среди акционеров, то шейх Джассим хочет получить клуб целиком.



Как сообщает Daily Mail, шейх Джассим успеет до установленного Глэйзерами дедлайна, и его предложение будет рекордным в мире спорта, но все равно не дотянет до 6 млрд. фунтов, в которые "Юнайтед" был изначально оценен.