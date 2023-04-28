Хау сравнил Исака с Анри

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау сравнил своего нападающего Александера Исака с легендой "Арсенала" Тьерри Анри.

Исак демонстрирует отличную форму после четырех пропущенных с травмой месяцев. Стоивший "Ньюкаслу" 60 миллионов фунтов игрок забил уже 10 голов в этом сезоне.



Однако Исак проявляет себя не только как бомбардир, но и как ассистент, отметившись великолепной результативной передачей на Джейкоба Мерфи в победном для "сорок" матче против "Эвертона" в четверг вечером (1:4). Этим 23-летний швед заслужил сравнения с Анри.



"Да, я могу видеть некоторые схожие черты".



"Каждый отличается, и нет двух одинаковых игроков, но я вижу у него некоторые характеристики, которые были у Тьерри".



"Он определенно обладает скоростью и похожим телосложением. Это была действительно выдающаяся работа ногами, когда он отдавал результативную передачу. Думаю, он обладает большим потенциалом и станет еще лучше".



"Но он замечательно начал здесь", — цитирует Хау Sky Sports.



