Хау сравнил Исака с Анри

Александер Исак Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау сравнил своего нападающего Александера Исака с легендой "Арсенала" Тьерри Анри.

Исак демонстрирует отличную форму после четырех пропущенных с травмой месяцев. Стоивший "Ньюкаслу" 60 миллионов фунтов игрок забил уже 10 голов в этом сезоне.

Однако Исак проявляет себя не только как бомбардир, но и как ассистент, отметившись великолепной результативной передачей на Джейкоба Мерфи в победном для "сорок" матче против "Эвертона" в четверг вечером (1:4). Этим 23-летний швед заслужил сравнения с Анри.

"Да, я могу видеть некоторые схожие черты".

"Каждый отличается, и нет двух одинаковых игроков, но я вижу у него некоторые характеристики, которые были у Тьерри".

"Он определенно обладает скоростью и похожим телосложением. Это была действительно выдающаяся работа ногами, когда он отдавал результативную передачу. Думаю, он обладает большим потенциалом и станет еще лучше".

"Но он замечательно начал здесь", — цитирует Хау Sky Sports.


Метки Анри, Исак, Ньюкасл, Хау

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2023 22:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 28.04.2023 22:51 # takernotagiver
    НАпомнил Анри, когда тот всю оборону Ливерпуля уложил на лопатки. Согласен с Хау

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  2. superglor 28.04.2023 22:02 # superglor
    "Такой же негр" - сказал Хау, но попросил не включать эту часть в интервью.

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