Allianz может стать титульным спонсором "Челси"

Немецкая страховая компания Allianz может стать новым титульным спонсором "Челси" со следующего сезона.

В данный момент на титульной стороне игровых футболок "Челси" располагается эмблема телекоммуникационного гиганта Three, однако уже несколько месяцев известно, что это истекающее в конце сезона соглашение продлено не будет.



По информации Sky Sports, "Челси" продолжает переговоры с несколькими компаниями, включая Allianz, и надеется оформить отношения с новым титульным спонсором в течение шести ближайших недель.



Действующий трехлетний контракт с Three оценивается в 40 миллионов фунтов в год. В "Челси" уверены, что новая сделка будет выгоднее, несмотря на непопадание клуба в Лигу Чемпионов на сезон 2023/24.